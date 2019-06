Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Blutentnahme und Führerschein beschlagnahmt

Warendorf (ots)

Am Montag, 03.06.2019, um 12.30 Uhr, meldeten Zeugen einen offensichtlich alkoholisierten Autofahrer in Beckum. Dieser fuhr nach der Meldung auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Breslauer Straße, wo er seinen Pkw verkehrsbehindernd abstellte. Nachdem andere Verkehrsteilnehmer den in der Zwischenzeit eingeschlafenen Fahrer auf sein Parken aufmerksam gemacht hatten, startete der Fahrer und fuhr gegen einen anderen Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der43-jährige Autofahrer aus Georgsmarienhütte unter Alkoholeinfluss stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Beckum und ordneten eine Blutentnahme an. Sie beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Strafverfahren ein.

