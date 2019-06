Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Streitschlichter wird körperlich angegangen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 02.06.2019, um 04.15 Uhr, kam es auf der Lambertistraße in Ahlen während des Schützenfestes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nachdem ein 20-jähriger Ahlener schlichtend eingegriffen hatte, griffen ihn später vier bis fünf unbekannte Personen an und schlugen ihn. Hierdurch verletzte sich der 20-Jährige. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/9650, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

