Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt

Warendorf (ots)

Ermitteln konnte die Polizei Ahlen dank der Angaben eines aufmerksamen Zeugen den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 01.06.2019, um 17.27 Uhr, auf der Schützenstraße in Ahlen ereignete. Der zunächst Unbekannte beschädigte beim Zurücksetzen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Renault Megane. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank der Angaben eines aufmerksamen Zeugen konnten die Beamten einen 20-jährigen Ahlener als Unfallverursacher ermitteln. Sie leiteten gegen den jungen Mann ein Strafverfahren ein.

