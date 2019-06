Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Aufmerksame Zeugin informierte Polizei

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.6.2019 hörte einen Anwohnerin gegen 23.05 Uhr laute Geräusche von einem Getränkemarkt an der Neumühlenstraße in Beelen. Die Beelenerin schaute aus dem Fenster und beoachtete zwei dunkel gekleidete Personen, die beide einen Motorradhelm trugen. Die Tatverdächtigen schlugen mit Steinen gegen die Eingangstür. Im weiteren Verlauf entdeckten die Anwohnerin noch zwei weitere Personen und informierte die Polizei. Anschließend fuhren die Personen mit den Helmen davon. Während die Beamten vor Ort waren, kamen zwei Personen auf einem Roller angefahren. Den Einsatzkräften gelang es die beiden trotz Fluchtversuch anzuhalten. Sie überprüften die 17-Jährigen aus Beelen und leiteten gegen sie wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ein Ermittlungsverfahren ein.

