POL-WAF: Beelen. Alkoholisierter und verletzter Mann lag auf dem Gehweg

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.6.2019 informierte der Rettungsdienst gegen 00.15 Uhr die Polizei über eine auf dem Gehweg liegende Person am Rosenweg in Beelen. Passanten hatten sich bis zu dem Eintreffen der Rettungskräfte um den stark alkoholisierten 45-jährigen Beelener gekümmert. Dieser gab an, von einem anderen Mann geschlagen worden zu sein. Dabei habe er sich die Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Beelener zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der tatsächliche Geschehensablauf ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die dazu Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

