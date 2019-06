Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeugin gab Informationen nach Verkehrsunfallflucht weiter

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.6.2019 beobachtete eine Zeugin gegen 12.15 Uhr, wie ein älterer Fahrzeugführer auf einem Anwohnerparkplatz an der Bahnhofstraße in Ennigerloh gegen einen Pkw fuhr. Obwohl ihn die Zeugin darauf ansprach, kümmerte sich der Senior nicht um den Vorfall. Die Ennigerloherin informierte die Autobesitzerin sowie die Polizei über die Verkehrsunfallflucht und konnte das Kennzeichen angeben. Die Beamten führten weitere Ermittlungen an der Halteranschrift durch. Dort konnten sie übereinstimmende Spuren an dem Fahrzeug feststellen und der 88-jährige Ennigerloher gab zu, auf dem Parkplatz gewesen zu sein.

