Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Motorrad gestohlen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.6.2019 stahl ein unbekannter Täter zwischen 15.40 Uhr und 16.45 Uhr an der Konrad-Adenauer-Allee in Oelde ein Motorrad. Die schwarz/rote Kawasaki VN 800 C mit dem amtlichen Kennzeichen BE - QT 1 stand am Fahrbahnrand in Höhe eines Schotterparkplatzes im Bereich Stromberger Tor. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

