Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aufmerksame Bürger hielten Tatverdächtigen fest

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.6.2019 traten mehrere Personen gegen 4.00 Uhr an der Ambrosiusstraße in Oelde Außenspiegel von fünf Fahrzeugen ab. Zwei Oelder hörten den Krach und folgten den Tatverdächtigen bis zur Realschule. Dort hielten sie einen der Beteiligten fest und fotografierten seinen Ausweis. Anschließend ließen der 46-Jährige und der 35-Jährige den Festgehaltenen laufen und informierten die Polizei. Tatverdächtig sind vier Oelder im Alter von 17 bis 19 Jahren.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell