Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Körpverletzung zwischen vier Beteiligten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 2.6.2019 kam es gegen 1.50 Uhr an der Walllpromenade in Warendorf zu einer Körperverletzung zwischen vier Beteiligten. Eine Gruppe verließ einen Imbiss und wurde von zwei Männern, 23 und 26 Jahre alt, verbal attackiert. Daraufhin entwickelte sich ein Streit und Gerangel zwischen den beiden Männern sowie einem 25-jährigen Beckumer und einem 25-jährigen Münsteraner. Dabei verletzten sich der 23-jährige Warendorfer und der Münsteraner leicht. Des Weiteren beleidigte der 23-Jährige eine 27-jährige Sassenbergerin. Die hinzugezogenen Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und erteilten dem Warendorfer und dem 26-jährigen Weseler einen Platzverweis.

