POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Pkw-Führerin weicht Rehen aus, zwei Personen verletzt.

Warendorf (ots)

Eine 20jährige Pkw-Führerin aus Ahlen befuhr am Montag, 03.06.19, um 00.18 Uhr, in Begleitung einer 19jährigen Ahlenerin die K20 von Westkirchen aus kommend in Richtung Hoetmar. Als plötzlich eine Gruppe Rehe die Fahrbahn kreuzte, leitete die Pkw-Führerin eine Vollbremsung ein. Hierbei brach das Heck des Fahrzeuges aus und der Pkw schleuderte nach Rechts in den Straßengraben. Die beiden Fahrzeuginsassinnen wurden leicht verletzt und durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die K20 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

