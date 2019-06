Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern ereignete sich am Sonntag, den 02.06.2019, um 00.15 Uhr, auf der Ennigerloher Straße. Zwei 17-jährige Radfahrerinnen aus Oelde befuhren den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg in Richtung Ennigerloh. In der Bauernschaft Ahmenhorst kam den Jugendlichen ein 53-jähriger, ebenfalls aus Oelde stammender Radfahrer entgegen. Es kam zur Kollision des Radfahrers mit einer der beiden 17-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 17-Jährige schwer, der 53-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein nahgelegenes Krankenhaus. Da die Jugendliche zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf