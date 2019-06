Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen; Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Ein verletzter Kradfahrer und 2000,- Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag, 01.06.2019, gegen 13:18 Uhr, in Ahlen auf der Dolberger Straße ereignete. Ein 53jähriger Ahlener war mit seinem Kraftrad Yamaha auf der Dolberger Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Industriestraße hatte sich auf der Dolberger Straße ein Rückstau gebildet. Als er diesen wahrnahm, bremste er sein Krad stark ab und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro.

