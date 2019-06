Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum Unbekannte verursachten einen hohen Sachschaden

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 31.05.2019, 21:30 Uhr - Samstag, 01.06.2019, 06:00 Uhr, in Neubeckum, Mark 1, einen hohen Schaden verursacht. An einem dortigen Verbrauchermarkt schalteten sie ein Kühlaggregat ab, so dass die Kühlware verdarb. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Beckum unter der Telefonnummer 025219110.

