Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen Sachbeschädigung durch Graffiti

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Samstag die westliche Hauswand des ehemaligen Bahnhofgebäudes in Beelen mit blauer Farbe. Die Schriftzüge wurden in dem Zeitraum zwischen Freitag, 31.05.2019, 20:30 Uhr - Samstag, 01.06.2019, 08:15 Uhr, aufgebracht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581941000.

