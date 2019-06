Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum Eine Person bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 01.06.2019, gegen 07:55 Uhr, stellten Passanten eine Rauchentwicklung auf der Beckumer Alleestraße fest und verständigten die Polizei. Der Rauch drang aus einer im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus befindlichen Wohnung. Zeitgleich verließ der Wohnungsinhaber das Haus und flüchtete in Richtung Marienpark. Der erste Löschtrupp, der in die Wohnung vordringen konnte, fand ein in voller Ausdehnung brennendes Wohnzimmer vor. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. In einer Nachbarwohnung erlitt eine 21jährige Frau leichte Verletzungen. Sie musste mit einem RTW zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zu Höhe des Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor. Der Wohnungsinhaber konnte später aufgegriffen und festgenommen werden. Eine vorsätziche Brandlegung ist nicht ausgeschlossen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen der Polizei dauern an.

