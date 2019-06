Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Samstag, den 01.06.2019, um 02.55 Uhr, in Ahlen. Ein 26-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw Citroen die Straße Im Herbrand in Richtung Zeppelinstraße. Beim Vorbeifahren beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Der Ahlener flüchtete zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Weiterhin war der 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

