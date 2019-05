Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab

Warendorf (ots)

Am Freitag, 31.5.2019 kam ein Fahrzeugführer gegen 8.15 Uhr auf der L 793 im Breich Everswinkel zwischen dem Abzweig Milchwerke und Alverskirchen von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige aus Salzgitter fuhr mit seinem Leichtkraftrad von Everswinkel in Richtung Münster. Nach Angaben von Zeugen fuhr er immer weiter rechts bis er auf den Grünstreifen kam und gegen die Leitplanke stieß. Hierbei stürzte der Fahranfänger und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Landstraße war kurzfristig im Bereich der Unfallstelle gesperrt, anschließend konnte der Verkehr während der Verkehrsunfallaufnahme einseitig vorbeigeführt werden.

