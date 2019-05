Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.5.2019, kam es gegen 19.00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Cardijnstraße in Ennigerloh. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem silbernen Pkw die Cardijnstraße in Richtung Ennigerstraße. Auf Höhe der Mosaikschule fuhr der Unbekannte gegen ein Ahlener Hütchen. Neben einigen Fahrzeugteilen waren auslaufende Betriebsstoffe von der Cardijnstraße über die Ennigerstraße und Clemens-August-Straße bis zu einem Parkplatz an der Liebfrauenstraße festzustellen. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Opel Vectra B handeln. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

