Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Erst Fußgänger gefährdet, dann gegen Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.5.2019, kam es gegen 22.20 Uhr auf der Ruggestraße in Oelde zunächst zu einer Gefährdung von zwei Fußgängern und dann zu einem Verkehrsunfall. Ein Paar ging auf dem Gehweg entlang der Ruggestraße in Richtung Kreisverkehr und schob seine Fahrräder. Die Oelder mussten einem roten Pkw ausweichen, dessen Fahrer soweit rechts fuhr, dass er ansonsten die Beiden angefahren hätte. Im weiteren Verlauf fuhr der ältere Mann mit dem Pkw gegen ein geparktes Auto. Trotz des Schadens fuhr der Fahrzeugführer weiter. Nach der Unfallaufnahme wollten die Polizisten weitere Ermittlungsen an der Halteranschrift des Tatverdächtigen vornehmen. Allerdings entdeckten sie das Tatfahrzeug auf der Bahnhofstraße. Dort führten sie eine Spurensicherung durch und ermittelten auch den Fahrer. Da der 79-jährige Tatverdächtige alkohlisiert war, ließen die Beamten ihm Blutproben entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Füherschein und die Fahrzeugschlüssel des Oelders sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell