Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fußgänger gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fußgänger, der sich am Donnerstag, 30.5.2019 gegen 3.00 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der Keitlinghausener Straße zwischen Keitlinghausen und Oelde befand. Ein 19-jähriger Oelder befuhr mit seinem Fahrrad sowie einer 18-jährigen Begleiterin den Weg und stieß mit dem dunkel gekleideten Fußgänger zusammen. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die 18-jährige Oelderin sprach den Unbekannten auf Verletzungen an, die er verneinte. Auf einen Personalienaustausch verzichteten die Beteiligten. Der gesuchte Fußgänger wird gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell