Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 17

Warendorf (ots)

Gegen 14.30 Uhr kam es am heutigen Donnerstagnachmittag (30.05.2019) zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 17 zwischen Telgte und Einen. In Folge des Verkehrsunfalls verletzten sich insgesamt 6 Fahrzeuginsassen. Drei davon wurden schwerverletzt.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, ereignete sich der Unfall wie folgt: Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Sassenberg befuhr mit seinem PKW die Landstraße 548 aus Milte kommend in Richtung Telgte. Am Abzweig L548/K17 beabsichtigte er nach links in Richtung Einen abzubiegen. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem PKW eines 18-jährigen Mannes aus Warendorf. Dieser befuhr zuvor die L 548 in Richtung Milte. Durch die Kollision schleuderte das Fahrzeug des Sassenbergers auf den, an der Einmündung wartenden PKW, eines 69-jährigen Mannes aus Warendorf. Im weiteren Verlauf wurde ein vierter PKW in Mitleidenschaft gezogen. Dieser befand sich ebenfalls auf dem Weg in Richtung Milte und wurde von einem 35-jährigen Mann aus Gronau (Leine) geführt.

Neben den eingesetzten Polizeikräften waren auch die Feuerwehr (Löschzug Einen) und der Rettungsdienst im Einsatz. Insgesamt setzte die Rettungsleitstelle Warendorf 5 Rettungswagen, 2 Notärzte und den leitendenden Notarzt ein. Während der Unfallaufnahme war die K 17 im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf zirka 25000 Euro.

