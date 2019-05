Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde - Eine Person schwer verletzt nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am 30.05.2019, gegen 07.16 Uhr wurde ein 65-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der Mann aus Brilon fuhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 58 aus Wadersloh kommend in Richtung Diestedde. Ca. 250 m vor dem Ortseingang Diestedde kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte er mit seinem Pkw durch den Straßengraben, bis ein Abfussrohr diesen stoppte. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er verblieb. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 15.000,- Euro.

