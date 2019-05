Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern - 18-jähriger lässt sich von Trunkenheitsfahrt nicht abhalten

Warendorf (ots)

Ein 18-jähriger Ostbeveraner bestieg am 30.05.19, gegen 01.49 Uhr an der Straße Loburg in Ostbevern einen schwarzen Renault. Da der 18-jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluß stand, sprach ihn ein aufmerksamer Zeuge an. Der Zeuge aus Ostbevern wollte ihn von der Fahrt abhalten. Dies misslang jedoch. Der 18-jährige wurde wenig später durch Beamte der Wache Warendorf an der Straße Hanfgarten angetroffen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er zur Wache mitgenommen, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den 18-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell