Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 46-jährige Radfahrerin am Dienstag, den 28.05.2019, bei einem Verkehrsunfall zu. Die Warendorferin befuhr gegen 14.09 Uhr den Kreisverkehr an der Dr.-Rau-Allee Ecke Stadtstraße Nord, als sie mit dem Pkw eines 51-Jährigen zusammenstieß. Der ebenfalls aus Warendorf stammende Fahrer beabsichtigte, aus Richtung Norden kommend in den Kreisverkehr einzufahren. Bei der Kollision stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 4050 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell