Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 15-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 15-jährige Ahlenerin bei einem Unfall, der sich am Montag, 27.05.2019, um 16.35 Uhr, auf der Bismarckstraße in Ahlen ereignete. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Essen befuhr mir seinem Kleintransporter die Bismarkstraße und parkte diesen auf einer gekennzeichneten Fläche ein. Gleichzeitig befuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Passieren des Transporters öffnete der 48-Jährige die Fahrertür und die 15-Jährige prallte mit ihrem Fahrrad dagegen. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus.

