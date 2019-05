Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Erst randaliert, dann Auto vor die Wand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.5.2019 randalierte ein Mann gegen 8.25 Uhr in der Warendorfer Innenstadt und fuhr dann mit seinem Auto davon. Weit kam er nicht, da der 22-Jährige das Fahrzeug frontal gegen eine Hauswand an der Hohe Straße setzte. Anschließend flüchtete der Warendorfer und versteckte sich in einer nahe gelegenen Tiefgarage. Dort stellten die Beamten den verletzten jungen Mann. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Hier ließen die Einsatzkräfte dem Warendorfer Blutproben entnehmen, da er scheinbar allkoholisiert war und Rauschgift zu sich genommen hatte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 82.000 Euro geschätzt.

