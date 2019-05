Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mülltonnen in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen setzten am Sonntagmorgen (26.5.2019, 8.05 Uhr) mehrere Mülltonnen an der Kirchstraße in Warendorf in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Nach Angaben einer Zeugin hielten sich kurz zuvor zwei Jugendliche in der Nähe auf, die sich verdächtig verhielten.

Einer der beiden Tatverdächtigen ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 15 und 18 Jahre alt, hat eine dünne Statur, kurze braune Haare, eine helle Hautfarbe und trug helle Bekleidung. Der andere mögliche Beteiligte ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 14 und 16 Jahre alt, hat eine dünne, schlanke Statur, ein schmales Gesicht, kurze braune Haare, eine helle Hautfarbe und trug ebenfalls helle Kleidung.

