Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brand am Holtmarweg

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.5.2019 entdeckte ein Beckumer gegen 3.45 Uhr ein brennendes Fahrzeug am Holtmarweg in Beckum und ließ seine Frau die Feuerwehr informieren. Das Feuer griff auf einen daneben stehenden Pkw und einen vor dem Haus befindlichen Wärmetauscher über. Der 33-jährige Zeuge weckte die Bewohner des Hauses, die sich in Sicherheit brachten. Denn der Brand drohte auf das Gebäude überzugreifen. Die Feuerwehr verhinderte das und löschte die brennenden Gegenstände. Warum es zu dem Brand kam ist noch ungeklärt. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

