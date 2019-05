Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 24.5.2019 ereignete sich zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht an der Lüningerstraße in Warendorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Säule an der Zufahrt zu einem Innenhof. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte Teile einer Beleuchtungseinrichtung, so dass das benutzte Fahrzeug ein beschädigtes Rücklicht haben dürfte. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

