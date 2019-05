Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Geparkter PKW beschädigt an der Festhalle

Warendorf (ots)

In der Zeit vom 24.05.2019, 20.45 Uhr bis 25.05.2019, 12.45 Uhr wurde eine auf dem Parkplatz an der Festhalle (Alverskirchner Straße)in Everswinkel geparkte Mercedes A-Klasse beschädigt. Aufgrund der Spurenlage ermittelt die Polizei in einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell