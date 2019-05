Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ladendieb war aggressiv

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.5.2019 verließ ein Mann gegen 18.55 Uhr einen Getränkemarkt an der Sachsenstraße in Ahlen, nachdem er eine Getränkdose bezahlt hat. Die Zeugen hatten den Eindruck, dass der 34-Jährige Waren unter seiner Kleidung versteckte. Sie folgten dem Hammer und sprachen ihn auf einen möglichen Diebstahl an. Daraufhin zog der Tatverdächtige mehrere Flaschen Alkohl unter seiner Kleidung hervor. Dann stieg der Hammer auf sein Fahrrad und wollte flüchten. Der 62-jährige Zeuge stellte sich dem 34-Jährigen in den Weg und hielt ihn fest. Daraufhin warf der Ladendieb sein Fahrrad nach dem Ahlener. Dieser musste ausweichen, um nicht davon getroffen zu werden. Anschließend verhielt sich der Hammer gegenüber dem weiteren Zeugen, einem 28-Jährigen sehr aggressiv. Bevor sich der Mann entfernen konnte, schlossen die Ahlener das Grundstückstor und informierten die Polizei. Die übernahm den Tatverdächtigen und leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

