Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Rollerfahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.5.2019 wurde ein Rollerfahrer gegen 18.00 Uhr an der Kreuzung Hovestraße/Münsterstraße/Nordstraße/Schmaler Kamp in Everswinkel leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Hovestraße und bog nach links auf die Nordstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-Jährigen, der mit einem Roller die Münsterstraße in Richtung Hovestraße befuhr. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro.

