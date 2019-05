Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen/Warendorf. Führungswechsel in der Direktion Kriminalität

Warendorf (ots)

Aufgrund von Pensionierungen erfolgte ein Wechsel der Leitungen der Kriminalkommissariate der Kreispolizeibehörde Warendorf. Ludger Lietmann und Hubert Terbeck sowie Ralf Frielingsdorf und Meinhard Reckhorn vervollständigen die Führungsriege in der Direktion Kriminalität.

"Wir haben erfahrene Kriminalisten mit der Leitung der Kriminalkommissariate betraut", so Landrat Dr. Olaf Gericke. "Neben der Mitarbeiterführung wirken sie mit ihren Teams maßgeblich an der Aufklärung von Straftaten mit und sorgen für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Kreis."

Der Füchtorfer Ludger Lietmann übernahm nun das Kriminalkommissariat 1 am Zentralstandort an der Waldenburger Straße in Warendorf. Zuvor leitete der 58-Jährige fünf Jahre das Kriminalkommissariat Nord an der Wilhelmstraße. Das Zentralkommissariat 1 ist zuständig für schwerwiegende Gewaltstraftaten und Brandermittlungen, Betrugsverfahren, Sexualdelikte sowie weitere Straftaten von besonderer Bedeutung.

Das Regionalkommissariat Nord ging nun in die Leitung des Warendorfers Ralf Frielingsdorf über, der in den letzten zehn Monaten bereits die Vertretung der Dienststelle übernommen hatte. Der 51-Jährige war über zwanzig Jahre in der Sachbearbeitung tätig, u.a. für Rauschgiftdelikte sowie Brandfälle und schwerwiegende Gewaltstraftaten.

Das Regionalkommissariat Süd in Ahlen wird nun von Hubert Terbeck geleitet. Die Führungsaufgabe ist für den Sendenhorster nicht neu, da er in den letzten fünf Jahren das Kriminalkommissariat 2 in Warendorf leitete. Die Tätigkeiten eines örtlichen Kriminalkommissariats sind dem 56-Jährigen nicht fremd, denn seine ersten kriminalpolizeilichen Erfahrungen sammelte er bereits Anfang der 90erJahre im damaligen Kriminalkommissariat Beckum als Sachbearbeiter für Einbrüche. Anschließend folgten weitere Aufgaben im Bereich der zentralen Kriminalitätsbekämpfung.

Die Leitung des Kriminalkommissariats 2 liegt nun den Händen von Meinhard Reckhorn. Der 54-Jährige war über 15 Jahre Sachbearbeiter im Kriminalkommissariat 1 und zuletzt über 5 Jahre stellvertretender Leiter des Kriminalkommissariats Süd. Bei dem Kriminalkommissariat 2 handelt es sich um eine Dienststelle mit Querschnittsaufgaben. Der ehemalige Milter ist nun verantwortlich für die Kriminalwache, der Kriminalprävention, dem Opferschutz, der Kriminalaktenhaltung, der Datenstation sowie dem Erkennungsdienst.

