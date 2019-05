Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Möbel zerstört und Anwohnerin belästigt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 22.5.2019 randalierte ein Anwohner gegen 22.50 Uhr in seiner Wohnung an der Schützenstraße in Ahlen. Der 45-Jährige hatte vor Ankunft der Polizei ein Fenster seiner Wohnung sowie kleinere Möbel zerstört. Der Ahlener war stark alkoholisiert, hatte Stimmungsschwankungen und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Eine Anwohnerin schilderte den Polizisten, dass der Mann ihr kurz zuvor seine Genitalien gezeigt und sie beleidigt hatte. Aufgrund des Verhaltens des 45-Jährigen entschlossen sich die Beamten ihn mitzunehmen. Während der Fahrt zur Polizeiwache besserte sich der Umgang des Mannes nicht. Er setzte seine Beleidungen fort, allerdings waren nun die Einsatzkräfte Ziel. Da der Ahlener nach Angaben eines Arztes nicht gewahrsamsfähig war, brachten ihn die Polizisten zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell