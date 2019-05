Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Pkw-Fahrerin bei Alleinunfall verletzt - Fahrzeug überschlägt sich.

Warendorf (ots)

Eine 18jährige Pkw-Fahrerin aus Detmold wurde am Mittwoch, 22.05.2019, um 18.24 Uhr, bei einem Vekehrsunfall auf der Münsterstraße in Ahlen-Vorhelm verletzt. Sie war auf der Münsterstraße in Richtung Vorhelm unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich mit ihrem Pkw nach Rechts von der Fahrbahn abkam und ihr Fahrzeug sich überschlug. Die verletzte Fahrezugführerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

