Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Junge auf Fahrrad bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Ein 16jähriger Radfahrer aus Ennigerloh befuhr am Mittwoch, 22.05.2019, um 15.35 Uhr, den linken Radweg der Ostenfelder Straße in Ennigerloh in Richtung Clemens-August-Straße. Als er an der Einmündung zur Schleedalstraße diese zunächst queren und dann in diese einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 36jährigen Frau aus Ennigerloh. Die Pkw-Führerin war auf der Schleedahlstraße unterwegs und wollte auf die Ostenfelder Straße einbiegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 16jährige Radfahrer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell