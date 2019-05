Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn - eine Person leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 12.05.2019, gegen 15.50 Uhr kam es in Wadersloh-Liesborn auf der Lippstädter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Wadersloherin fuhr mit einem Pkw die Lippstädter Straße, aus Cappel kommend, in Richtung Liesborn. Ausgangs einer leichten Rechtskurve geriet sie ins Rutschen. Dadurch geriet der Pkw zunächst auf den rechten Grünstreifen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und wurde in den linken Straßengraben geschleudert. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug erneut, prallte zurück auf die Fahrbahn und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Wadersloherin verletzte sich dabei leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW etnstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000,- Euro. Die Lippstädter Straße war für ungefähr eine Stunde komplett gesperrt.

