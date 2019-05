Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.5.2019 stürzte ein Fahrradfahrer gegen 22.50 Uhr, der in Oelde auf dem Gehweg entlang der Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Der 54-Jährige verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Oelder mit 1,72 Promille Atemalkohol deutlich alkoholisiert war.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell