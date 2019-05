Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19.05.2019, gegen 15.50 Uhr, bog ein 65-jähriger PKW Fahrer aus Oelde vom Parkplatz des Vier-Jahreszeiten-Parks in Oelde nach rechts auf den Konrad-Adenauer-Ring ein. Dabei übersah er einen von links kommenden 43-jährigen Pedelec-Fahrer aus Oelde, der mit seinem Rad auf dem Radweg des Konrad-Adenauer-Rings fuhr. Der Pedelec-Fahrer konnte einem Zusammenstoß mit dem PKW ausweichen, touchierte dabei jedoch die Bordsteinkante und kam zu Fall. Er verletze sich leicht und begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand geringer Sachschaden am Pedelec.

