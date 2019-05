Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Warendorf (ots)

Eine 43-jährige Radfahrerin aus Sendenhorst befuhr am Sonntag, 19.05.2019, gegen 15.05 Uhr, in Sendenhorst die Straße Auf der Geist in nördlicher Richtung. An der Einmündung der Straßen Auf der Geist / Auf dem Bült kam es zum Zusammenstoß mit einem 27-Jährigen aus Sendenhorst, der mit seinem Fahrrad von der Straße Auf dem Bült nach links in die Straße Auf der Geist einbog. Beide Radfahrer stürzten zu Boden, Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 43-Jährige in ein Krankenhaus. Der leicht verletzte 27-Jährige begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Während der Unfallaufnahme ergaben sich für die aufnehmenden Polizeibeamten Anzeichen auf den Konsum von Drogen und Alkohol durch den 27-Jährigen, durchgeführte Vortests verliefen positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell