Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. E-Scooter Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.05.2019, gegen 21.25 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Sassenberger mit seinem E-Scooter in Sassenberg auf dem Gehweg der Straße Am See. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 55-Jährigen fest, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach ersten Ermittlungen entstand kein Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell