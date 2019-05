Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Den Führerschein eines 34-Jährigen stellten Polizisten nach einer Trunkenheitsfahrt sicher, die sich am Donnerstag, 16.5.2019 gegen 23.30 Uhr auf der Hammer Straße in Beckum ereignete. Der Beckumer fiel den Beamten auf, weil er mit seinem Auto die Hammer Straße mit stark erhöhter Geschwindigkeit befuhr und seine Fahrweise rücksichtlos sowie unkontrolliert war. Die Einsatzkräfte hielten den Autofahrer im Bereich der Kreuzung Sternstraße/Stromberger Straße an. Sie ließen den Beckumer einen Atemalkoholtest durchführen, der einen Wert von 2,56 Promille ergab. Folglich nahmen die Beamten den 34-Jährigen mit zur Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell