Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.05.2019, um 15.20 Uhr, befuhr eine 59jährige Radfahrerin aus Brandenburg als Mitglied einer Radsportgruppe die Bartholomäusstraße in Warendorf in Richtung Einener Straße. Die Brandenburgerin fuhr hinter der Gruppe her und bemerkte ein Abbremsen dieser Gruppe erst sehr spät. Als die Frau selber dann stark abbremste blieb sie mit einem Fuß an einer Pedale hängen und fuhr unkontrolliert einer 45jährigen Warendorferin, die ebenfalls als Radfahrerin Teil der Gruppe war, von hinten auf. Durch den Zusammenstoß kam die Brandenburgerin zu Fall und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

