Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Dank Zeugen Unfallflucht geklärt

Warendorf (ots)

Durch aufmerksame Zeugen konnte am Donnerstag, 16.05.2019, um 14.55 Uhr in Ahlen an der Gemmericher Straße eine Unfallflucht geklärt werden. Eine 24jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die Gemmericher Straße und touchierte einen geparkten Pkw am Aussenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, setzte sie ihre Fahrt fort. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen der Unfallverursacherin abgelesen und die Fahrzeugführerin ermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell