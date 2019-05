Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auffahrunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.5.2019 kam es gegen 10.25 Uhr zu einem Auffahrunfall auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf. Eine 27-jährige Lienenerin befuhr mit ihrem Auto die B 64 in Richtung Wallpromenade. Als sie sich in Höhe der Kreuzung zur Wilhelmstraße befand, wechselte die Ampel von grün auf gelb. Daraufhin beschleunigte die Frau ihr Fahrzeug und prallte auf einen im Kreuzungsbereich stehenden VW Passat einer 46-jährigen Brakelerin. Durch die Wucht des Aufpralls prallte der VW Passat auf einen Hyundai eines 84-jährigen Münsteraners und dieser auf einen davor befindlichen Mercedes-Benz eines 77-jährigen Warendorfers. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die Beifahrerinnen im VW Passat und Hyundai. Rettungskräfte brachten die 8-Jährige aus Brakel und die 82-Jährige aus Münster zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

