POL-WAF: Ahlen. Fahrradeigentümer gesucht

Am Donnerstag, 09.05.2019, um 20.50 Uhr, ereignete sich auf der Gerichtsstraße in Ahlen ein Verkehrsunfall mit einem 23-jährigen Fahrradfahrer. Bei der Überprüfung des grünen Fahrrades der Marke Bulls, Typ Pulsar, stellten die Beamten fest, dass die Rahmennummer aus dem Rahmen herausgeschliffen war. Da der Verdacht des Fahrraddiebstahls bestand stellten die Einsatzkräfte das Fahrrad sicher. Dieses Fahrrad konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Wem ist das Fahrrad gestohlen worden? Wer kann Angaben zu dem Eigentümer des Rades machen? Hinweise bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02582/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

