Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erst Weisung, dann Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.5.2019 beobachteten Polizisten gegen 1.50 Uhr an der Straße Am Vateuershof in Ahlen zwei Personen in einem stehenden Fahrzeug, die Alkohol konsumierten. Die Beamten überprüften die Insassen und erteilten dem Fahrer die Weisung, sein Fahrzeug aufgrund des Alkohlokonsums stehen zu lassen. Das sicherte der 32-jährige Ahlener zu.

Während der weiteren Streifenfahrt durch Ahlen hatten die Beamten das zuvor kontrollierte Fahrzeug gegen 2.25 Uhr auf der Von-Galen-Straße vor sich. Die Beamten hielten den Ahlener an und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des deutlichen Werts von 1,14 Promille folgte für den 32-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe. Und die Sicherstellung seines Führerscheins.

