POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Beim Wechsel auf Radweg von Auto erfasst

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 15.5.2019 erfasste ein Autofahrer gegen 16.20 Uhr in Ennigerloh einen Fahrradfahrer auf der Straße Zum Buddenbaum. Der 33-Jährige befuhr die Kreisstraße 23 in Richtung Hoetmar und wollte auf den Radweg wechseln. Da dieser sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet, ordnete sich der Ostenfelder nach links ein und zeigte dies per Handzeichen an. Ein hinter dem 33-Jährigen fahrender 58-jähriger Autofahrer aus Münster überholte ihn in diesem Moment und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Ostenfelder und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.700 Euro.

