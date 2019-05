Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrerin bei Zusammenstoß mit Fußgängerin gestürzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 14.5.2019 kam es gegen 8.55 Uhr in Warendorf an der Kreuzung Münsterstraße/Münsterwall zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einer Pedelecfahrerin. Die 54-Jährige überquerte zu Fuß die Straße Münsterwall in Richtung Innenstadt. Gleichzeitig bog die 77-Jährige mit ihrem Pedelec von der Münsterstraße nach rechts auf die Straße Münsterwall in Richtung B 64 ab. Die Warendorferin fuhr gegen das Bein der Fußgängerin aus Warendorf, die sich auf der Fahrbahn befand. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Im Zusammenhang mit diesem Unfall sucht die Polizei einen weiteren Zeugen. Dieser befuhr mit einem weißen Transporter die Straße Münsterwall in Richtung B 64. Der Mann ließ die Fußgängerin die Straße überqueren und erkundigte sich nach dem Zusammenstoß, ob Hilfe benötigt würde. Da sich die Jüngere um die Ältere kümmerte, war aus ihrer Sicht keine weitere Unterstützung erforderlich.

Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

