Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberger. Vermisster durch Polizei gefunden

Warendorf (ots)

Am Montagabend (13.5.2019, 20.20 Uhr) meldete ein Angehöriger einen 80-jährigen Sassenberger als vermisst. Nach Angaben eines Nachbarn sei der Mann gegen 17.45 Uhr zum Brötchen holen in den Ort gefahren und noch nicht zurückgekehrt. Die Polizei leitete in und rund um Sassenberg Fahndungsmaßnahmen ein. Gegen 22.45 Uhr entdeckten Polizisten den Mann im Baustellenbereich der B 476 zwischen Sassenberg und Peckeloh. Der Senior war mit seinem Pedelec gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den orientierungslosen Sassenberger zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell